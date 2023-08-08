Puma, Atakaş Hatayspor’un forma sponsoru oldu

Deprem felaketinin ardından ligden çekilen ve yeni sezonla birlikte sahalara dönen Hatayspor, yeni forma sponsoru Puma'nın ürettiği formaları tanıttı.

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Puma, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’un 2023-2024 sezonu resmi forma sponsoru oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis katıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan Aydın Toksöz, çok özel bir gün yaşadıklarını belirterek “Hazırlanan filmi seyrederken duygulandım. Depremi yaşadığımız güne gittim. Atatürk’ün bize emanet ettiği, benim meselem dediği Hatayımıza burada bir mesaj veriyoruz. Hatay ve Hatayspor’un yaşadıklarını tekrar etmek istemiyorum çünkü hepiniz artık bunları içten yaşıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Puma ailesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ededen Toksöz, “Her formanın hikayesi var. Siyahın da beyazın da kırmızının da bir hikayesi var. Özel bir şekilde tasarlandı ve uygulandı. Sahalara dönen ancak yaşama dönemeyen bir Hatay var. Onun ne zaman döneceği belli değil. Biz sahalara döneceğiz ama şehrimiz ne zaman toparlanır bilemiyorum. Bütün sponsorlarımız gibi özellikle Puma ailesine, Türkiye Puma’ya Murat Bey ve Taner Bey’e çok teşekkür ederiz. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. İnşallah yeniden Hatay’da Hatayspor’un stadında oynamak nasip olur.” diye konuştu.

Hatay halkını yapacakları organizasyonla Mersin’de oynanacak maçlara götürmeyi planladıklarını kaydeden Aydın Toksöz, Mersin halkına da satılan kombinelerin sayısından dolayı teşekkürlerini iletti.

VOLKAN DEMİREL: HATAYSPOR BUNDAN SONRA HERKESİN İKİNCİ TAKIMIDIR

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, herkesin şehirle ilgili desteğini ve yardımını beklediğini belirterek Hatay’ın herkesin ikinci takımı olduğunu ifade etti.

Bu sezon ligde ellerinden geldiği kadar ayakta kalmaya çalışacaklarını kaydeden Volkan Demirel, “Hatay bundan sonra herkesin ikinci takımıdır. Hepinizin bir takımı var ama sloganda olduğu gibi Hatay herkesin şahsi meselesidir. Herkesin Hatay ile ilgili desteğini ve yardımını bekliyorum. Bu sezon hedefimiz başarı veya galip gelmek değil, Hataylılara umut olmak. Depremden sonra 400 bin Hataylı Mersin’e gitmiş. Şu anda da şehirde 200-250 bine yakın Hataylı yaşıyor. Arabayla yaklaşık 3 saatlik mesafe var. İnşallah Hatay’dan belediyeler aracılığıyla vatandaşlarımızı maçlara getireceğiz.” yorumunu yaptı.

Kendilerine destek olan ilk sponsor Puma’ya teşekkür eden Hatayspor Teknik Direktörü, “Yanılmıyorsam nisan ayıydı. Puma ile görüşme gerçekleştirdik. Ben neyi nasıl yapacağımı bilmiyordum. Önüme daha rahat bakabilmemi ve hayal etmemi sağladılar. Bu destekleri Hatay ve Hatayspor unutmayacak. O gün darmadağın bir takım vardı ama şu an mücadele etmeye hazır bir takım var. Hatayspor forması, Puma amblemi ve sizin bu desteğinizle çok güzel işler yapacağız.” şeklinde konuştu.

Formaların yaşanan kayıpları her zaman hatırlamak için yapıldığını dile getiren Volkan Demirel, “Çok büyük acılar, kayıplar var. Geçmişe dönmek istemiyorum ama her zaman hatırlatmaya çalışacağız. Bu sadece bir sponsor desteği değil. Siyah forma, 6 Şubat gecesi hatırlansın diye yapıldı. Hocalarımız, çalışanlarımız, oyuncularımız, birçok kaybımız oldu. Puma gelirini tüm depremzedeler için bağışlamıştır. Büyük bir destek. Bu desteği söylemeden geçmek olmazdı. Kırmızı formayı da Mersinliler için yapık. Onlar bizi misafirperverliğiyle kabul etti. Statlarını, şehirlerini kullanacağız. Hem Mersin’i temsil etmek hem de teşekkür amaçlı bir formadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları transferleri de değerlendiren genç teknik direktör, “Aşağı yukarı bin 500 oyuncu izledim. 15 oyuncu belirledim. 13’ü ile anlaştık. İkisiyle anlaşamadık. Biri Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımı tercih etti. Biri de maddi olarak bizi seçmedi. Bu oyuncuları bir avro dahi ödeme yapmadan aldık. Hepsi bizim durumumuzu görüp bizi düşünerek geldiler, onlara da teşekkür ederim. Bonservis bedelleri olduğu için son transferler uzayacak. Sponsor destekleriyle bu transferleri yapmaya çalışıyoruz. Hepsi çok emek harcanıp zaman geçirilerek yapılmış transferler. Hatay’ı maddi anlamda zorlamadan maneviyat olarak çok yukarılara taşıma amacındayım. Tek derdim Hataylı insanlara evlerini barklarını yeniden yapmaları için umut olmak.” şeklinde görüş belirtti.

TANER SEYİS: ALACAĞINIZ FOMRALARIN BÜTÜN GELİRİ KULÜBE GİDECEK

Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, formalarla ilgili pazarlama hamleleri yapmadıklarını ifade ederek “Formaların anlamlarına odaklandık. Puma hiçbir şekilde bu projeden kazanç elde etmeyecektir. Tüm desteğimizle kulübün yanındayız. Alacağınız formaların bütün geliri kulübe gidecek. Anka kuşunun formada harika bir sembol olduğunu düşünüyorum. Ülke, şehir ve kulübün küllerinden doğmasını temsil ediyor.” diye konuştu.

Hatay’da yakınlarını kaybeden depremzedelere başsağlığı dileyen Taner Seyis, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaşanan trajediden sonra hemen kulüple iletişime geçtik. İlk aşamada bizim de onların da ne yapılabileceğine dair pek fikri yoktu. Acı çektiklerini ve yardım etmek için Puma ailesi olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden hemen harekete geçtik. Takımın hazırlanması için sadece 6 ay vardı. Bunu herhangi bir ülkede veya kulüpte göremezsiniz. Volkan Demirel’in de dediği gibi Hatayspor, herkesin ikinci takımı olmalı. Puma ailesinin arzusu bu. Kulüp nereye giderse gitsin bütün geliri kulübe gitmek üzere sizlerden Hatayspor forması almanızı rica ediyorum. Burada geçirdiğim süre içerisinde Türk halkının bazı şeyleri kolay unuttuğunu gördüm. Ancak bunu unutmayın lütfen. Yaşananları ömür boyu sizlere hatırlatması için siyah formamızı almanızı ve asla unutmamanızı rica ediyorum. Hep beraber bu şehrin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olalım.” (AA)