Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ın Antalya kampından ayrıldı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi olmak için Antalya kampından ayrıldı.
Beşiktaş’ta Antalya kampı devam ederken, 6 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi moraller bozuldu! Takımın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, sağ kalça ekleminden sakatlık geçirdi. Cezayirli oyuncu, tedavisinin İstanbul’da yapılması için kamptan ayrıldı.
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
“Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.”