Rachid Ghezzal: Oğuzhan ve Necip beni uyardı

Beşiktaş'a Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü atan Ghezzal, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşta konuştu.

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Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta galibiyet golünü atan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından konuştu. Cezayirli yıldızın maç sonu değerlendirmesi şöyle;

“Gol atmak çok güzel. Maçtan önce Oğuzhan ve Necip, ‘Çok az şut çekiyorsun, daha fazla çek’ diye uyardılar. Ben de fırsatını bulunca çektim, gol attım.”

“3 günde maç oynamak kolay değil ama bizim iyi futbolcularımız var. Rakiplerimize çok şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemli. Geri dönüşler yaptık. Maçı kontrol ettikçe daha iyi olacağız.”

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