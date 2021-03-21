Rachid Ghezzal: Türkiye’nin en büyük kulübündeyim

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Vida’nın golünün pasını veren bu sezon 13. asistini yapan Cezayirli oyuncu, galip gelemedikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ghezzal’ın sözleri şöyle;

“Performansım normaldi. Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan asist yaptım. Bu maçtan dolayı üzgünüz. Son dakikada gol yedik. İyi bir takıma karşı iyi oynadık. Galatasaray’a karşı 1 puan daha ileri gittik. Fenerbahçe ile farkı koruduk. Duruma böyle bakıyoruz. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Her gün bunun için çalışıyorum. Beşiktaş’ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Buraya gelme kararı da benimdi. İnşallah performansım böyle devam eder.”

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