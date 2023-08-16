Rachid Ghezzal’ın oğlu trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdiği için Fransa'ya gitti.

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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a bir kötü haber de Fransa’dan geldi.

Beşiktaş, Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal’ın oğlu ve kayınvalidesinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Rachid Ghezzal’ın oğlunun ve kayınvalidesinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, 31 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecini takip etmek için Fransa’ya gittiği duyuruldu.

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”