Radja Nainggolan Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Royal Antwerp'te sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi forma giyemeyecek.

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UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Royal Antwerp’te sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi forma giyemeyecek.

Cumartesi günü Zulte Waregem karşısında da oynayamayan Radja Nainggolan’ın Fenerbahçe karşısında da oynamasının zor olduğu belirtildi. Royal Antwerp’ten yapılan açıklamada Nainggolan’ın bu hafta içerisinde antrenmanlara başlamasının beklendiği de duyuruldu.

Nainggolan dışında kas sakatlığı yaşayan Aurelio Buta’nın da Fenerbahçe karşısında oynamasının beklenmediği kaydedildi. Bu iki oyuncu ile birlikte sakatlıkları devam eden Sam Vines, Sander Coopman ve Koji Miyoshi da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.