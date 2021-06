Rafael Benitez, Everton’ın yeni teknik direktörü! 129 yıl sonra…

Premier Lig ekibi Everton, Carlo Ancelotti’den boşalan teknik direktörlük koltuğunu 61 yaşındaki İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile doldurdu.

Real Madrid’e dönmek için istifa eden Carlo Ancelotti’den sonra ezeli rakibi Liverpool’un eski patronunu göreve getiren Everton, deneyimli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Everton’ın yaptığı açıklamada, son üç haftada birkaç adayla birden fazla görüşme yapıldığı, sağlam ve geniş kapsamlı bir işe alım süreci yaşandığı belirtildi. Everton, eski Wolves teknik direktörü Nuno Espirito Santo ve David Moyes’un yanı sıra Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez ve Lille’i şampiyon yapan Christophe Galtier ile de görüştüğü öğrenildi.

Kulübün resmi sitesine konuşan Benitez, “Everton’a katıldığım için çok mutluyum. Bu süre boyunca kulüpteki yetkililerin gösterdiği hırs ve bu tarihi kulübe başarı getirme arzularından çok etkilendim” dedi.

2010’da Liverpool’dan ayrılan Benitez, o tarihten itibaren Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid Newcastle ve son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Professional’i yönetti.

Benitez, Haziran ayının başlarında kulübün hedeflerinden biri olduktan sonra Everton taraftarlarından farklı tepkiler aldı. Pazartesi günü Benitez’in Wirral’deki evinin yakınına “Nerede yaşadığını biliyoruz, imzalama” yazılı tehditkâr bir pankart asılmıştı. Birçok Everton taraftarı, Benitez’in eskiden ezeli rakipleri Liverpool’da çalışmış olması ve büyük başarılar yaşaması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesini istemiyordu. İspanyol teknik adam, 6 yıl görev yaptığı Liverpool’da Şampiyonlar Ligi ve FA Cup şampiyonlukları tattı. Rafael Benitez, Everton’ın 1888’de ve Liverpool’un 1892’deki ilk menajeri olan William Edward Barclay’den sonra iki kulübü çalıştıran ikinci teknik direktör olacak.

2 – Rafael Benítez will be only the second manager ever to take charge of both Everton and Liverpool in the two clubs’ histories, after William Edward Barclay, who was Everton’s first manager in 1888 and Liverpool’s in 1892. Crossing. pic.twitter.com/YrlRG13IXt

— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2021