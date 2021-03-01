Raiola açıkladı! Haaland’ı isteyen takımı sayısı…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland için menajeri Mino Raiola’dan açıklama geldi.

Bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 33 gol atan ve Avrupa futbolunda Ronaldo-Messi kapışmasından sonra Mbappe ile fırtına gibi esmesi düşünülen Haaland’a 1110 milyon Euro değer biçildi.

Ünlü menajer Raiola, BBC’ye yaptığı açıklamada 20 yaşındaki Norveçli golcünün gelecek 10 yıl Avrupa futbolunun yıldızı olacağını belirtti.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba gibi yıldız futbolcuların da menajerliğini yapan Raiola, “Haaland’ı 10 kulüp takip ediyor. Bunların 4’ü Premier Lig’in şampiyonluk yarışı veren takımlardan. Onu istemeyecek bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Dortmund, geçen sezonun ilk yarısında Salzburg ile Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen Haaland’ı 20 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.