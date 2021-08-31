Rakamlar yalan söylemez! Trabzon 2021’de hem coşuyor hem coşturuyor

Son 19 deplasman maçında yenilmezlik. 17 yıl sonra 3’te 3’le sezon başlangıcı. 51 hafta sonra liderlik.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya elenerek Süper Lig'e dönen Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıktı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider tamamlamıştı. Fırtına, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez bir sezona 3 galibiyetle başladı. Trabzonspor, geçen sezondan bu yana 19 deplasman maçında yenilmedi. Karadeniz ekibi, en son deplasman mağlubiyetini Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye karşı (3-1) almıştı. Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte 2021'de deplasman mağlubiyeti almayan iki takımdan biri.

BURAK’TAN SONRA NWAKAEME

NWAKAEME, Trabzon tarihine adını yazdırmaya devam ediyor. Nijeryalı kanat/forvet 2011-2012 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Burak Yılmaz'dan bu yana bir

Süper Lig sezonunda çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk Trabzonsporlu olmayı başardı.