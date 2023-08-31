Rakibini ısıran Fofana’nın cezası belli oldu

Trendyol 1. Lig'de oynanan Kocaelispor Altay mücadelesinde rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran İbrahima Breze Fofana'ya 3 maç men cezası verildi.

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Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında evinde Altay’ı 3-2 mağlup eden Kocaelispor’da Ibrahima Fofana, rakip takım oyuncusu Ceyhun Gülselam’ın omzunu ısırdı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Breze Fofana duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan Ceyhun Gülselam’ın omzunu ısırdı. Yaşanan tuhaf olayda VAR hakeminin uyarısı sonrası Fofana’ya kırmızı kart çıktı ve oyuncu TFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

3 MAÇ MEN 11 BİN 700 TL PARA CEZASI

PFDK, Kocaelispor forması giyen İbrahima Breze Fofana’nın cezasını açıkladı.

Kurul, Altay ile oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam’ı ısıran Fofana’ya 3 maç men ve 11 Bin 700 TL para cezası verdi.

İşte o açıklama:

“KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİMA BREZE FOFANA ‘nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 11.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”