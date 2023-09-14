RAMS Başakşehir İngiliz stoper Jerome Opoku’yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, savunma hattını güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle gerçekleştirdi. Portekiz ekibi Arouca'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki İngiliz stoper Jerome Opoku, sezon sonuna kadar kiralık olarak Başakşehir'e katıldı.

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Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Portekiz ekibi Arouca’da başarılı performans sergileyen 24 yaşındaki İngiliz stoper Jerome Opoku’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer, kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüp, Jerome Opoku’nun transferini duyururken, “Jerome Opoku’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Opoku’nun takıma katılmasıyla birlikte Başakşehir’in savunma hattında güçlü bir alternatif daha elde ettiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Öte yandan, yapılan anlaşmanın sezon sonuna dek geçerli olduğu ve takımın isteği doğrultusunda satın alma opsiyonu içerdiği açıklandı. Bu, Başakşehir’in Opoku’yu kalıcı olarak kadrosuna katma olasılığını gündeme getiriyor.

Jerome Opoku’nun futbol kariyeri hakkında detaylar da merak ediliyor. Genç yaşına rağmen yetenekleri ve potansiyeli ile dikkat çeken Opoku, Arouca’da gösterdiği performansla adını duyurdu. İngiliz stoper, hızı, hava topu mücadelesi ve defansif yetenekleri ile ön plana çıkıyor. Bu transfer, Başakşehir’in defans hattını daha da güçlendirmek amacıyla yapılan stratejik bir hamle olarak görülüyor.

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