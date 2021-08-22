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Randers evinde berabere kaldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Randers, Danimarka Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında konuk ettiği AaB ile 1-1 berabere kaldı.

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Randers evinde berabere kaldı

Danimarka Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Randers, AaB’yi konuk etti. AaB, 19’uncu dakikada Milan Makaric’in golüyle 1-0 öne geçti. 24’üncü dakikada Vito Mistrati’nin penaltıdan attığı gol ile Randers, skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Randers, 6 maç sonunda puanını 14’e yükseltti. AaB ise haftayı 9 puanla 5’inci sırada kapattı.

Galatasaray-Randers UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşması, 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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