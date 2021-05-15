Rangers sezonu namağlup şampiyon tamamladı! Kupa rekorlarla geldi…

İskoçya Birinci Futbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Rangers, son hafta maçında Aberdeen’i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı. Teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde Mart ayında şampiyonluğunu ilan eden Rangers, Ibrox Stadı’nda sezonun son maçında da 3 puanla ayrılarak 102 puana ulaştı. En yakın rakibi Celtic’e 25 puan fark atan ekip yenilgisiz bitirdi.

Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Glasgow ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

REKORLARLA DOLU İLK ŞAMPİYONLUK

Steven Gerrard’ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez Premiership’te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı. Rangers’ı hayata döndüren Gerrard teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

İskoçya Ligi’nde 38 maçın 26’sında gol yemeyerek bir rekora imza atan Rangers, yediği 13 golle Britanya futbol tarihinde bir sezonda ligde en az gol yiyen takım unvanının sahibi oldu.