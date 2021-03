Rangers’ın şampiyonluk kutlamasında corona unutuldu

İskoçya’da Celtic ambargosuna nokta koyarak 10 yıl sonra şampiyon olan Rangers büyük bir başarıya imza attı ancak, sonrasında yaşananlar hayal kırıklığına neden oldu.

İngiliz efsane Steven Gerrard önderliğinde yıllar sonra İskoçya Ligi’nde zafere ulaşan Rangers taraftarları, Glasgow şehrinin George Meydanı’nda bir araya geldi.

Celtic’in puan kaybı sonrasında bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers’ın taraftarları, meydanları doldurup taşırırken corona virüsü önlemlerini hiçe saydı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarını hiçe sayan binlerce taraftar kutlama yapmak için sokaklara taşarken, Başbakan Nicola Sturgeon Twitter’dan yaptığı açıklama ile görüntülere sert tepki gösterdi.

İlk mesajında Rangers’ı tebrik ettiğini söyleyen Sturgeon, “Bu durumun taraftarlar için nasıl bir an olduğunu anlıyorum. Ancak şu anda kalabalıklar arasında bir araya gelmek hayatları riske atıyor ve diğer herkes için karantinadan kurtulmayı geciktirebilir” dedi.

I share folks' anger at this. Everyone has made so many sacrifices in the past year & seeing a minority risk our progress is infuriating & disgraceful. It is deeply unfair to the entire country, and the police have a hard enough job already. Please ask fans to go home @RangersFC https://t.co/haH5DAzhIh

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 7, 2021