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Ravil Tagir, Westerlo’da

Başakşehir, savunma oyuncusu Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiralık olarak gönderdi.

Yayınlanma: 18:12 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ravil Tagir, Westerlo’da

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir’i Belçika ekibi Westerlo’ya kiraladı. 19 yaşındaki defans oyuncusu gelecek sezon Belçika’da forma giyecek.

Altınordu’dan iki sezon önce turuncu lacivertli takıma transfer olan Ravil, Başakşehir ile 14 lig, 5 kez de kupa maçına çıktı. 2025’e kadar Ravil Tagir ile sözleşmesi bulunan Başakşehir, genç oyuncuyu 2 yıllığına Wesretlo’ya kiraladı.

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