Real Madrid 55 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya kaptı

Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren ve önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu olan David Alaba, İspanyol devi Real Madrid’e imza attı. Real Madrid, 28 yaşındaki yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Austria Wien altyapısından oynarken, 2008 yılında Bayern Münih gözlemcileri tarafından keşfedilen ve 150 bin Euro karşılığında Alman ekibinin genç takımına kazandırılan David Alaba’nın yeni adresi İspanya oldu. Bayern Münih’te sergilediği performansla dünyanın en önemli savunma oyuncuları arasına girmeyi başaran David Alaba, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid, David Alaba ile anlaşmaya varıldığını, resmi Twitter hesabından “Hoş geldin Alaba” başlığıyla yayınladığı bir video ile duyurdu.

Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan, daha sonra sol bek oynayan David Alaba, üçlü savunmada sol stoper olarak da görev yapabiliyor. Bayern Münih forması altında toplam 431 maça çıkan Avusturyalı yıldız, 33 gol atarken, 55 de asist yaptı. David Alaba, Bayern Münih’te 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası ve 2 Dünya Kulüpler Kupası sevinci yaşadı.