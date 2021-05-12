Real Madrid, Barcelona ve Juventus’a ceza kapıda… UEFA soruşturma başlattı

Dünya futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi, henüz başlamadan dağılmış, kurucuları arasında yer alan dokuz kulüp (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Inter ve Milan) özür dileyerek projeden çekildiklerini duyurmuştu. Real Madrid, Barcelona ve Juventus ise projede kalmaya devam etmişti.

Avrupa Süper Ligi projesinin başkanı seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, “Avrupa Süper Ligi ölmedi ya da bitmedi. Projeyi sadece askıya aldık. Ben ne UEFA’dan ne de FIFA’dan korkarım…” şeklinde sert açıklamalarda bulunmuştu.

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden vazgeçmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı. UEFA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada “UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31 (4) maddesi uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin müfettişleri, sözde ‘Süper Lig’ projesi ile bağlantılı olarak Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında, UEFA’nın yasal çerçevesini ihlal ettikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması yürütecek” denildi.

DOKUZ KULÜBE CEZA VERİLMİŞTİ

Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldıklarını duyuran dokuz kulüp, buna rağmen UEFA’dan ceza almaktan kurtulamamıştı. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Inter ve Milan’ın UEFA organizasyonlarından elde edecekleri gelirlerin yüzde 5’ine el konulacağı açıklanmıştı.

Bununla birlikte bu kulüplerin çocuklar ve gençlerin futbola katılımını arttırmak adına toplam 15 milyon Euro bağış yapmasına karar verilmişti. Ayrıca bu 9 kulübün önümüzdeki yıllarda UEFA'nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon Euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesinde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon Euro ceza ödeyeceği duyurulmuştu.