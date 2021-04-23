Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Avrupa Süper Ligi projesi ölmedi

Avrupa Süper Ligi… Avrupa’nın 12 dev takımını tarafından kurulduğu açıklanan proje, iki gün içinde dağıldı. Takımların bir bir geri çekilme kararı almalarının ardından Avrupa Süper Ligi, hayata geçirilemedi. Avrupa Süper Ligi’nin ilk başkanı sıfatıyla konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, büyük tartışmalara neden olan proje hakkında “Avrupa Süper Ligi ölmedi. Sadece askıya alındı” ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi projesinden geri adım atmayacaklarını belirten Florentino Perez “Avrupa Süper Ligi ölmedi ya da bitmedi. Projeyi sadece askıya aldık. Ben ne UEFA'dan ne de FIFA'dan korkarım… Şampiyonlar Ligi’nin formatının modası artık geçti. Heyecanını yitirdi. Üç yıldır Avrupa Süper Ligi projesi üzerinde çalışıyorduk. Üzgünüm ve hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi.

Hayatında hiçbir zaman bu kadar büyük bir saldırı altında kalmadığını söyleyen Florentino Perez “Tehditler, baskılar, küfürler… Futbolu öldürdüğümüzü söylediler. Yerel liglerin sona ereceğini savundular. Bu anlatılanların hiçbiri doğru değil. Bu yalanları söyleyenlerin futbol dünyasında kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var” ifadelerini kullandı.

“KONUŞMAYI BİLMİYOR”

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e de yüklenen Florentino Perez “Futbol daha iyi bir UEFA başkanını hak ediyor. Daha eğitimli, konuşmayı bilen bir başkan istiyoruz. UEFA’nın mevcut başkanı konuşmayı bilmiyor. Çok çirkin bir dili var” şeklinde konuştu.

Türkiye’den herhangi bir takımın Avrupa Süper Ligi’ne alınması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını da sözlerine ekleyen Florentino Perez “Avrupa Süper Ligi projesi için her şeye açığız. Ancak Türkiye gibi küçük bir ligden bir takım projeye katılmak isterse problem olur. Çünkü futbolda para dev maçlardan, büyük rekabetlerden geliyor” yorumunda bulundu.