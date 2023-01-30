Real Madrid ile Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı finalinde eşleşti

İspanya Kral Kupası yarı finalinde çekilen kurada Real Madrid-Barcelona ve Osasuna-Athletic Bilbao eşleşti.

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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) binasında yapılan Kral Kupası yarı final kura çekimi sonrasında erken final çıktı.

El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçları kupanın yarı finalinde oynanacak. Kral Kupası’nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, 2011’den bu yana 6 kez bu kupayı kaldırdı. Tarihinde 19 kez Kral Kupası’nı müzesine götüren Real Madrid ise 2014’ten beri bu kupayı kazanmıyor.

Diğer yarı finalde, 23 kez ile bu kupayı en çok kazanan ikinci kulüp olan Athletic Bilbao, Osasuna ile eşleşti.

İki maç üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmaları 1-2 Mart ve 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs’ta Sevilya’daki La Cartuja Stadı’nda yapılacak final maçında belli olacak.

Kupada final oynayan kulüpler, İspanya Süper Kupası 4’lü finaline katılmaya da hak kazanacak.