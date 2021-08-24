Real Madrid Mbappe için fitili ateşledi! 160 milyon Euro’luk teklif…

Real Madrid, Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e 160 milyon Euro'luk teklifini iletti ancak bu ilk teklif PSG tarafından kabul edilmedi.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga devi Real Madrid sezonunun en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmek için pimi çekti… İspanyollar Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain’e 160 milyon Euro’luk teklifini iletti ancak bu ilk teklif PSG tarafından kabul edilmedi.

Fransız ve İspanyol basınından gelen haberlere göre; Mbappe, PSG ile yaptığı görüşmede Real Madrid’e transfer olma konusundaki istediğini yineledi. Yıldız oyuncuya geçtiğimiz günlerde 5 yıllık yeni sözleşme teklif eden Fransızlar olumlu geri dönüş alamamıştı.

BU YAZ ELDEN ÇIKARMAZSA SERBEST KALACAK

Oyuncunun da isteğiyle transfere onay çıkarması beklenen PSG ilk teklifi geri çevirse de anlaşma zeminini aramaya devam edecek ve fiyatın artırılmasını bekleyecek.

1 yıllık sözleşmesi kalan Mbappe’yi bu yaz elden çıkaramazsa, ocak ayından itibaren Real Madrid ile görüşmek için serbest hale gelecek ve önümüzdeki yaz bonservissiz bir şekilde transfer gerçekleşecek. 31 Ağustos’a kadar bu transferi bitirmek isteyen Real Madrid’in önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle geleceği öğrenildi.

PSG Temmuz 2018’de toplam 145 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbappe’yi ya 15-30 milyon Euro arasında bir kârla satacak ya da 1 sezon sonra bedava gitmesine izin verecek.

Monaco altyapısından yetişen Kylian Mbappe, Paris ekibinde 174 resmi maça çıkıp 133 gol attı ve 63 asist yaptı.