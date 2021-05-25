Real Madrid, Modric’in sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, orta sahadaki tecrübeli ismi Luka Modric ile nikah tazeledi. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu biten sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Sezonu Atletico Madrid’in arkasında 2. sırada tamamlayan Real Madrid’de 48 maça çıkan Hırvat oyuncu 6 gol atıp 6 asist yaptı.

2012 yılında Tottenham’dan 35 milyon Euro’ya transfer edilen Modric, yaptığı paylaşımda imzayı mutlulukla duyururken, “Dünyanın en iyi takımının formasını giymeye devam etmekten dolayı gururluyum” dedi.

2018 yılında Yılın futbolcusu ve UEFA tarafından Avrupa’da yıldız oyuncusu seçilen Modric, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra toplamda 17 kupa kazanmayı başardı.