Real Madrid şampiyonluk dönüşü yaptı! Benzema 90+2’de 3 puanı getirdi…

La Liga'da lider Real Madrid, Sevilla deplasmanında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 çevirmeyi başardı. 90+2'de Benzema'nın attığı gol şampiyonluk fişeğini ateşledi.

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İspanya La Liga’nın 32. haftasında lider Real Madrid, Sevilla’ya konuk oldu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev shibi ekip Sevilla 21’de Ivan Rakitic ve 25’te Erik Lamela’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ramon Sanchez Pizjuan’da ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Real Madrid, Rodrygo ile 50. dakikada farkı bire indirdi. 74’te bir kez daha ağları bulan Madrid’in Vinicius ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle sayılmadı.

BENZEMA 90+2’DE FİŞİ ÇEKTİ

Baskısını sürdüren Madrid ekibine beraberliği getiren isim 82. dakikada Nacho oldu. Geri dönüşe imza atan Madrid’e uzatma dakikalarında 3 puanı getiren isim ise son haftaların kralı Karim Benzema oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde takımını sırtlayan Benzema 90+2’de son sözü söyledi ve şampiyonluk yolunda çok değerli bir galibiyeti getirdi.

Bu sezon ligdeki 25. golünü atan Benzama, Real Madrid’de La Liga’daki en golcü sezonuna ulaştı. Real Madrid bu sonucun ardından puanını 75’e çıkardı, 2 maçı eksik olan Barcelona ile farkı 15’e çıkardı. 2-0’dan puan çıkaramayan bir başka şampiyonluk adayı Sevilla da 60 puanda kaldı.