Real Madrid’de Eden Hazard’ın gülücükleri infial yarattı

İspanya La Liga devi Real Madrid’in taraftarları, Şampiyonlar Ligi finalini kaçırmalarının acısını Eden Hazard’dan çıkardı. Belçikalı futbolcunun, son düdükten sonra eski takım arkadaşlarıyla şakalaştığı görüntüler infial yarattı.

2019’da 90 milyon Sterlin bedelle Chelsea’den Real Madrid’e transfer olan Eden Hazard, o günden beri ilk kez Stamford Bridge’de forma giydi. Eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Hazard, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiği maçtan sonraki umursamaz görüntüsüyle taraftarları çileden çıkardı.

İlk maçtaki 1-1’lik beraberlik sonrasında Londra’daki rövanşı 2-0 kaybeden Real Madrid, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City’nin rakibi olma fırsatını kaçırdı.

Eden Hazard was happy for his former teammates pic.twitter.com/qhBpwODiAS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

“PEK UMURSAMIYOR”

Maç sonu saha içine giren ve gülücükler saçan Hazard, Chelsea savunmacısı Kurt Zouma ile eğlenceli anlar yaşadı. Sosyal medyada Hazard’ın güldüğü fotoğrafı paylaşan bir Real Madrid taraftarı, “Hazard Şampiyonlar Ligi’nden elendi ve bu maçtan sonraki tepkisi” ifadelerini kullandı. Bir başka taraftar ise, “Hazard gerçekten Real Madrid’i pek umursamıyor” dedi. İspanya’nın ünlü gazetesi Marca, Hazard’ın fotoğrafını yayınlayarak “Madrid taraftarını öfkelendiren elenmenin ardından Hazard’ın gülen görüntüsü” başlığını attı.

PERFORMANSI DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Real Madrid taraftarı Hazard’ın sadece gülümsemesine değil, sahadaki performansından dolayı da hayal kırıklığına uğradılar. Uzun süredir sakat olan Belçikalı futbolcunun takıma geri dönmesiyle Şampiyonlar Ligi umutlarının devam edeceğini düşünüyorlardı. Ancak maç içinde varlık gösteremedi ve İspanyol ekibi için berbat bir geceye dönüştü. Rövanş maçında sağlam bir oyun oynayan Chelsea, Madrid’in final ümidine son verdi.

Hazard played against Real Madrid and this is so big an evidence. How can you be laughing this hard when you just lost a #UCL Semi final? pic.twitter.com/udOhGuEBPI — Your Favourite Local Man (@iamajideabayomi) May 5, 2021

I am convinced Eden Hazard was playing for Chelsea!!! pic.twitter.com/BLgR2PjCWg — Godson (@acquaye_jnr) May 5, 2021

Eden Hazard just got knocked out of the Champions League and this is his reaction after the game. pic.twitter.com/Po3KZOuLr5 — BenchWarmers (@BeWarmers) May 5, 2021