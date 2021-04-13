Real Madrid’de Florentino Perez yeniden başkan

Real Madrid’de 2009 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan Florentino Perez, 4 yıl daha görevine devam edecek. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilen Perez, 2025’e kadar vazifesini sürdürecek.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Başkan Perez, Madrid ekibindeki yeni döneminde Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı takıma kazandırmak istiyor.

RAMOS’UN TESTİ POZİTİF

Öte yandan Real Madrid, Sergio Ramos’un corona virüsüne yakalandığını duyurdu. İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunmacıya yapılan testin pozitif sonuçlandığı belirtildi. İzolasyon sürecine alınan Ramos, bir süre takımını yalnız bırakacak.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Liverpool’un konuğu olacak.