Real Madrid’den ayrılan Sergio Ramos PSG ile anlaştı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile yollarını ayıran 35 yaşındaki stoper Sergio Ramos, bir başka Avrupa devi Paris Saint Germain ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Real Madrid ile sözleşme yenilemesi beklenirken kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde 16 yıllık serüvenine son veren ve kaptanlık pazubandını iade eden Ramos’un yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.

Manchester City dahil Avrupa’da birçok önemli kulübün transfer hedefi olan Ramos, Paris Saint Germain ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sergio Ramos’un kardeşi ve menajeri Rene Ramos, anlaşmayı netleştirmek için Perşembe sabahı Paris’e gitti.

Yapılan görüşmelerin ardından tarafların el sıkıştığı, İspanyol savunmacının önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.