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Real Madrid’den ayrılan Sergio Ramos PSG ile anlaştı!

Real Madrid'de geçen 16 yılın sonrasında kaptanlığını yaptığı kulüple yollarını ayıran Sergio Ramos, Fransa devi Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:24, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile yollarını ayıran 35 yaşındaki stoper Sergio Ramos, bir başka Avrupa devi Paris Saint Germain ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Real Madrid ile sözleşme yenilemesi beklenirken kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde 16 yıllık serüvenine son veren ve kaptanlık pazubandını iade eden Ramos’un yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.

Manchester City dahil Avrupa’da birçok önemli kulübün transfer hedefi olan Ramos, Paris Saint Germain ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sergio Ramos’un kardeşi ve menajeri Rene Ramos, anlaşmayı netleştirmek için Perşembe sabahı Paris’e gitti.

Yapılan görüşmelerin ardından tarafların el sıkıştığı, İspanyol savunmacının önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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