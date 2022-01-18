Real Madrid’in efsane ismi ve onursal başkanı Francisco Gento hayatını kaybetti
Dünya futbolunun önde gelen özel isimlerinden, İspanyol devi Real Madrid'in rekorlar kıran oyuncusu ve onursal başkanı Francisco 'Paco' Gento, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Real Madrid Kulübü, efsane isimlerinden olan onursal başkanı Francisco ‘Paco’ Gento’nun 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Paco Gento, Real Madrid’de elde ettiği büyük başarılarla adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.
6 KEZ KAZANAN TEK OYUNCU
Paco Gento, bugünün Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Kupası’nı 6 kez kazanmayı başaran dünyadaki tek oyuncu konumunda. Bu alanda Gento henüz geçilemedi… 1953-1971 yılları arasında Real Madrid forması giyen Gento, 18 sezonda 6 Avrupa Kupası’nın yanı sıra 12 lig şampiyonluğu da yaşamıştı. Efsane futbolcu toplamda 24 kupa kazanarak 600 maça çıktığı Real Madrid’de 182 gol atarken 43 kez de İspanya Millî Takımı forması giymişti.
Real Madrid’in sembol isimlerinden olan Gento, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20. yüzyılın en iyi 30. oyuncusu olarak gösterilmiştir. Paco Gento, 2016 yılında Alfredo Di Stéfano’dan devraldığı Real Madrid Onursal Başkanlığı görevini sürdürüyordu.
Don Francisco “Paco” Gento López
600 partidos
182 goles
24 trofeos
Presidente de honor del Real Madrid
— il Mourinhø Blancø (@musicoloko7) January 18, 2022
Francisco Gento López.
Descanse en paz. pic.twitter.com/XMMhArWEZP
— Jorge Bustos (@JorgeBustos1) January 18, 2022
Fue un honor poder compartir momentos y vivencias con un mito y una leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial pero sobre todo una persona que siempre se mostró cercana y muy cariñosa con todos nosotros.
Descansa en paz, don Paco. pic.twitter.com/na0oOJ1XoJ
— Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) January 18, 2022
El fútbol hoy despide a Paco Gento, ‘La Galerna del Cantábrico'. Gracias por haber sido, además de una leyenda, parte de la historia de nuestro club y del fútbol cántabro. Descanse en paz. pic.twitter.com/qqZr72fhHa
— Real Racing Club (@realracingclub) January 18, 2022