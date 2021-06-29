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Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti’nin maaşına haciz!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de göreve getirilen teknik direktör Carlo Ancelotti, daha göreve başlamadan maaşına haciz geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:10, 29/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti’nin maaşına haciz!

Real Madrid’de Zinedine Zidane’ın yerine getirilen teknik direktör Carlo Ancelotti, İspanya’daki macerasına başlamadan geçmiş yıllardaki vergi sorunuyla boğuşmaya başladı.

İspanya’nın vergi dairesi Hacienda’da büyük borçlular listesinde yer alan Ancelotti için, yetkililer Real Madrid’in kapısını çaldı ve maaşına haciz koyulacağını belirtti.

El Mundo’nun haberine göre; Real Madrid, Ancelotti’yi işe aldığını duyurduktan 48 saat sonra vergi dairesinden haciz emri aldı. Hacienda, İtalyan çalıştırıcının daha önce İspanya’da çalıştığı 2013 ve 2015 yılları arasında borçlu olduğu yaklaşık 1,5 milyon Euro’yu tahsil etmek istiyor.

62 yaşındaki başarılı teknik adamın iki yıl boyunca elde ettiği geliri doğru beyan etmediği, imaj haklarından kaynaklanan sorunlar olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle 23 Temmuz’da Madrid’deki 35. Soruşturma Mahkemesi’nde davanın görülmesine karar verildi.

İspanya’da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Sergio Ramos gibi birçok isim vergi konusunda benzer sorunlar yaşadı.