Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti’nin maaşına haciz!

Real Madrid’de Zinedine Zidane’ın yerine getirilen teknik direktör Carlo Ancelotti, İspanya’daki macerasına başlamadan geçmiş yıllardaki vergi sorunuyla boğuşmaya başladı.

İspanya’nın vergi dairesi Hacienda’da büyük borçlular listesinde yer alan Ancelotti için, yetkililer Real Madrid’in kapısını çaldı ve maaşına haciz koyulacağını belirtti.

#Exclusiva EL MUNDO revela la orden de embargo de Hacienda del sueldo de Carlo Ancelotti dirigida al Real Madrid solo 48 horas después de anunciar su fichaje en sustitución de Zidane. Le reclama 1,4 millones por dos delitos fiscales cometidos durante su primera etapa como técnico pic.twitter.com/RYDDVOkNfH — Esteban Urreiztieta (@eurreiztieta) June 29, 2021

El Mundo’nun haberine göre; Real Madrid, Ancelotti’yi işe aldığını duyurduktan 48 saat sonra vergi dairesinden haciz emri aldı. Hacienda, İtalyan çalıştırıcının daha önce İspanya’da çalıştığı 2013 ve 2015 yılları arasında borçlu olduğu yaklaşık 1,5 milyon Euro’yu tahsil etmek istiyor.

62 yaşındaki başarılı teknik adamın iki yıl boyunca elde ettiği geliri doğru beyan etmediği, imaj haklarından kaynaklanan sorunlar olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle 23 Temmuz’da Madrid’deki 35. Soruşturma Mahkemesi’nde davanın görülmesine karar verildi.

İspanya’da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Sergio Ramos gibi birçok isim vergi konusunda benzer sorunlar yaşadı.