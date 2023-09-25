Real Madrid’in namağlup unvanına Atletico Madrid son verdi

La Liga'nın 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i 3-1 mağlup etti.

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İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid’e 3-1 yenildi.

Ligde 5’te 5 galibiyetle Madrid derbisine gelen Real Madrid ilk yenilgisini alarak, liderlik koltuğundan da indi. Karşılaşmaya iyi başlayan Atletico Madrid Alvaro Morata (Dk. 4) ve Antoine Griezmann’ın (Dk. 18) golleriyle 2-0 öne geçti.

MORATA SAHNEYİ BIRAKMADI

Konuk ekip 35. dakikada Toni Kroos’un golüyle farkı bire indirirken, ilk yarı Atletico Madrid’in 2-1’lik skor üstünlüğünde sona erdi. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada bir kez daha Morata ile rakip ağları havalandıran Atletico, bu avantajını maç sonuna kadar koruyup sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Real Madrid’de sakatlığı sona eren Vinicius Junior, bugün yaşadığı karın ağrısından dolayı son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Atletico Madrid’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle derbiyi tribünden izledi.

Ezeli rakibine karşı La Liga’da 8 Mayıs 2022’den sonra ilk galibiyetini alan Atletico, puanını 10’a çıkararak 5. sırada yer aldı. Real Madrid ise hem namağlup unvanını hem de liderlik koltuğunu kaybederek 16’şar puanlı Barcelona ve Girona’nın ardından 15 puanla 3. sıraya geriledi.

Diğer yandan Metropolitano Stadı’nda maçı izlemeye Vinicius forması giyen kızıyla birlikte gelen bir kadın, Atletico Madridli bazı fanatik taraftarın sözlü saldırısına maruz kaldı. La Liga kurumu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. (AA)