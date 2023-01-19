Recep Uçar: Bu dosyayı kapatıp, Fenerbahçe maçına hazırlanacağız

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor'a 4-1 yenilip kupadan elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda ağırladığı Trabzonspor’a uzatma bölümü sonunda 4-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor’un teknik direktörü Recep Uçar, “İyi oynayıp sonucunu alamadığımız bir maçtı.” dedi. Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, sözlerine teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek başladı.

Trabzonspor’u yenerek çeyrek finale çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Uçar, “Genel olarak iyi hazırlandığımız bir maçtı. Abdullah Hocamı tebrik ediyorum ve sonraki turlarda onlara başarılar diliyorum. Umarım sonuna kadar götürürler.” diye konuştu.

İlk yarıda yalnızca 1 savunma hatasını yaptıklarını ve genel anlamda üstün taraf olduklarını söyleyen Recep Uçar, “İlk yarıda ikinci golü de bulabilirdik ama atamadık. İkinci yarıda Trabzonspor formasyon değişikliğine gitti. Biz de taktiksel anlamda karşılık vermek istedik. Genel anlamda boşlukları kullandığımız bir bölüm oldu ikinci yarı. Fırsatları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 90+3. dakikaya kadar taşıdık ama kenar ortadan bir gol yedik.” ifadelerini kullandı.

“BU DOSYAYI KAPATIP FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ”

Uzatma dakikalarını çok iyi oynamadıklarını ve ikinci golün ardından da konsantrasyonlarının düştüğünü dile getiren Recep Uçar, “4-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. 93 dakika iyi oyunumuza rağmen turu geçemediğimiz için gerçekten üzgünüz. Futbolda bunlar var. Bu sezon maalesef kendi adımıza iyi oynadığımız birçok maçta sonuca gidemedik. Bugün de böyle oldu. Bu dosyayı kapatıp, Fenerbahçe maçına hazırlanacağız.” açıklamasında bulundu.

İstanbulspor karşılaşması sonrası kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı ve Del Valle hakkında yöneltilen soru üzerine Recep Uçar, “Bu maçın ardından kadro dışı kalan oyuncuları konuşmak istemiyorum. İnsanlar hiçbir zaman durup dururken kadro dışı kalmazlar. Performans ya da disiplinsiz davranışla alakalı bir durum olabilir. Bizimkisi de takım disiplini açısından bundan sonraki süreç için almamız gereken bir karardı.” yanıtını verdi. (AA)