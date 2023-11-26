Recep Uçar: Çok mutlu değilim ama 1 puan değerli

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor ile oynadıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan maçta Mondihome Kayserispor, Yukatel Adana Demirspor ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor’un teknik direktörü Recep Uçar, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan 1 puan için mutluluk hissetmediğini, ancak bu puanın önemini de vurguladı.

Uçar, takımın taraftar desteğinin artarak sürmesini umduğunu dile getirdi. Ayrıca, Adana Demirspor’un ligin en iyi takımlarından biri olduğuna ve Türk Milli Takımı’na 3 oyuncu gönderen güçlü bir kadroya sahip olduğuna işaret etti.

Teknik direktörün ifadeleri şu şekildeydi:

“Alınan 1 puan. Samimi konuşmak gerekirse çok mutlu muyum? Çok mutlu değilim ama bir puanı da değerli buluyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı aldığımız bir puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum.” (AA)