Recep Uçar: Hakemler beni çıldırttı, artık yeter!

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulunup hakeme tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’ye sahasında 2-1 yenilerek haftayı son sırada tamamlayan Ümraniyespor’da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Uçar, “Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı” ifadelerini kullandı.

“HAKLI OLDUĞUMU SÖYLEDİLER”

Daha önceki maçlar da canlarının yandığını belirten Uçar, yedikleri ikinci golden önce faul olduğunu ve bunun Fenerbahçe yedek kulübesi tarafından onaylandığını belirtip şu ifadeleri kullandı;

“Fenerbahçe’nin attığı golden önce iki tane faul vardı. Attığımız gole sevinirken Fenerbahçeliler ‘Hocam faul var’ diyorlardı. Ben de ‘Sizin attığınız ikinci golde de 2 faul var’ dedim ve haklı olduğumu söylediler. Fenerbahçe kulübesi söyledi bunu. Yeter artık!”

“TFF’Yİ BASIYOR, HER ŞEY DEĞİŞİYOR”

Ümraniyespor’un hocası Recep Uçar, sözlerini şöyle tamamladı;

“Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF’yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor.”

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