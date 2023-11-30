Recep Uçar: Trabzonspor’a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Trabzonspor'a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem de savunmada kurguladığımız oyunu, sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig’de çıktığı son 5 maçı kaybetmeyen Mondihome Kayserispor, ligin 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına dün başlayan sarı-kırmızılılar, bugün kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Abdullah Avcı geldikten sonra 2 maçı da kazandılar. Bazen oyunlar onlar adına iyi gitmese de oyun planları ve oyunu değiştirebilecek kalitede oyuncuları var. Zor bir müsabaka. En iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak. Trabzonspor içeride de dışarıda da topa sahip olmak isteyen bir takım. Bizim maçta da muhtemelen topa sahip olmak isteyecekler. Biz Trabzonspor’a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem de savunmada kurguladığımız oyunu, sahaya yansıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu. (DHA)