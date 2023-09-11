Recep Uçar: Umarım Kayserispor’un transfer tahtası açılacak

Kayserispor, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayan teknik direktör Çağdaş Atan'ın istifasının ardından, Recep Uçar'ı takımın başına getirdi. Uçar, Kayserispor'un kaliteli bir takım olduğunu ve transfer tahtasının açılması durumunda takımı daha da güçlendireceğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor, prensipte anlaştığı teknik direktör Recep Uçar’ı şehre getirdi.

Recep Uçar, Kayseri Havalimanı’nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından ağırlanarak karşılandı.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uçar, Kayserispor’a katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uçar, Kayserispor’un kaliteli bir takım olduğuna dikkat çekerken, “Ligde dört hafta geride kaldı ve Kayserispor 6 puan topladı. Transfer tahtasının açılması umut ediliyor, umarım açılacak.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Uçar transfer tahtasının açılması durumunda takımın daha da güçleneceğini belirtti.

Eski teknik direktör Çağdaş Atan’ın Kayserispor’a önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yapan Uçar, şunları söyledi:

“Yeni oyuncuların da takıma dahil olmasıyla birlikte ligde ulaşabileceğimiz en iyi konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Burada yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürülen ve genel anlamda başarılı bulunan bir oyun sistemi bulunmakta. Tabii ki bazı değişiklikler yapılacak ama genel olarak mevcut oyun yapısını sürdürmeyi planlıyoruz. İlk maçımız Gaziantepspor ile olacak. Lige iyi başlamayan bir takım olsalar da, bizi zorlu bir mücadele bekliyor.” (AA)