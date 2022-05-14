Recep Yazıcı: Yeni bir yapılanmayla 2. Lig’de mücadele edeceğiz

Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, küme düşmeyi garantiledikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada yeni bir yapılanmayla gelecek sezonda 2. Lig’de mücadele edeceklerini söyledi.

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Spor Toto 1. Lig’in 37. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı açıklamalarda bulundu.

Recep Yazıcı, “Düşen takımların belli olduğu bir hafta oldu bugün. Maalesef biz de düşen takımların içerisindeyiz. Göreve geleli 3 hafta oldu. Bu süreçte pozitif futbol oynatmaya çalıştık, direnmeye çalıştık. Bunda başarılı olduğumuzu ve futbolcularımın sonuna kadar mücadele ettiğini düşünüyorum. Görevde olduğumuz süre içerisinde Menemenspor'a faydalı olmaya çalıştık. Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon da olmak var. Ancak mücadele etmek her zaman için çok iyi. Soyunma odasında futbolcularıma teşekkür ettim. Yeni bir sezonda yeni bir yapılanmayla 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Düşenlere ve şampiyon olanlara başarılar diliyorum” dedi.