Rekor adam Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ile karşılaşan Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle kariyerine yeni rekorlar ekledi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan attığı golle Portekiz’i 1-0’lık üstünlüğe taşıyan 36 yaşındaki Ronaldo, 60’da bir kez daha penaltı noktasından bu kez 2-2’lik beraberliği sağlayan isim oldu.

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Ronaldo bu gollerle, Alman Miroslav Klose’yi (19) geride bırakarak Dünya Kupası (7) ve Avrupa Şampiyonası (14) tarihinde en fazla gol atan Avrupalı oyuncu oldu (21).

Portekiz Milli Takımı ile 109 gole ulaşan Ronaldo, İranlı futbolcu Ali Daei’nin ‘milli takımda en fazla gol atan oyuncu’ rekoruna da ortak oldu. Öte yandan Fransa-Portekiz mücadelesi 2-2’lik beraberlikle sona ererken, Fransa’nın gollerini de Karim Benzema kaydetti ve iki ülke de Son 16’ya kaldı.