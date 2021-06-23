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Rekor adam Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, EURO 2020'de Fransa'ya karşı attığı gollerin ardından dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı bir kez daha başardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:13, 24/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Rekor adam Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ile karşılaşan Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle kariyerine yeni rekorlar ekledi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan attığı golle Portekiz’i 1-0’lık üstünlüğe taşıyan 36 yaşındaki Ronaldo, 60’da bir kez daha penaltı noktasından bu kez 2-2’lik beraberliği sağlayan isim oldu.

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Ronaldo bu gollerle, Alman Miroslav Klose’yi (19) geride bırakarak Dünya Kupası (7) ve Avrupa Şampiyonası (14) tarihinde en fazla gol atan Avrupalı oyuncu oldu (21).

Portekiz Milli Takımı ile 109 gole ulaşan Ronaldo, İranlı futbolcu Ali Daei’nin ‘milli takımda en fazla gol atan oyuncu’ rekoruna da ortak oldu. Öte yandan Fransa-Portekiz mücadelesi 2-2’lik beraberlikle sona ererken, Fransa’nın gollerini de Karim Benzema kaydetti ve iki ülke de Son 16’ya kaldı.

  • Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nın en golcüleri:
  • 21 – Cristiano Ronaldo
  • 19 – Miroslav Klose
  • 18 – Gerd Müller
  • 16 – Jürgen Klinsmann
  • 15 – Ronaldo
Altın Avrupa Cristiano Ronaldo Dünya Dünya Kupası Euro EURO 2020 Fransa Futbol oyuncu Portekiz
Yayınlanma Tarihi:23:46,