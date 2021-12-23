Remzi Sanver: ‘İstesek Norveç’te yaşardık! Siz oraya özenmeyin diye…’

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sarı kırmızılı kulüpte son günlerde yaşanan gerilime ve taraftarların eleştirilerine dair açıklamalar yaptı. Sanver, kendisine 'Siz Norveç'te yöneticilik yapın' diyen bir taraftara da yanıt verdi.

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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Galatasaray Televizyonu aracılığıyla değerlendirmelere bulundu. “Kimsenin hakkının yenmediği bir futbol düzeni için mücadele ediyoruz” diyen Sanver, Galatasaray yönetimine ve yeni CEO Hande Ocak Başev’e yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Sarı kırmızılı yönetimde yaşanan istifalara değinen Sanver, bir taraftarın kendisine sosyal medyada verdiği Norveç örneği üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sanver'in ifadeleri şu şekilde:

“VİCDANSIZCA BULUYORUZ”

“Sayın Handa Ocak Başev'in CEO olarak bu göreve atanması sürecine dair kamuoyuna bir çok asılsız haberin yansıdığını da belirtmek isteriz. Sportif A.Ş.'ye bundan önce de icra kurulu başkanları atanmıştır. Sayın Başev 4 ayı aşkın zamandır birlikte çalıştığı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü tarafından yakından tanınmakta ve bu göreve liyakati istisnasız takdir edilmektedir. Neticede kendisi hem genel mevzuata hem de kulüp tüzüğüne uygun şekilde göreve başlamıştır. Yönetim Kurulumuz yeni icra kurulu başkanımızın tereddütsüz ve ittifakla arkasındadır. Bu vesileyle bazı basın ve sosyal medya organlarında sebebini anlayamadığımız bir şekilde Hande hanımefendiye ailesi üzerinden saldıran haberleri haksız, hatta vicdansızca bulduğumuzu, kınadığımızı, dilerse kendisine hukuki destek vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek isteriz.”

“İLETİŞİME DAİMA AÇIĞIZ”

“Kutuplaşmış değil, Galatasaray değerlerinde bütünleşmiş bir Galatasaray için yola çıktık. Bunu sağlamanın unsurlarından birinin yönetimde şeffaflık olduğunu biliyoruz. Kulübümüzün yönetim sürecini Galatasaraylılarla açıklıkla paylaşıyoruz. Bunun için değerli Galatasaraylılardan ziyadesiyle spekülatif duran haberleri temkinle karşılamalarını ve ihtiyaç hissederlerse Yönetim Kurulumuzdan teyit almalarını rica ediyoruz. Böyle bir iletişime daima açığız. Galatasaray'ı daha iyi ve doğru yönetebilmek için Galatasaray camiasını dikkatle dinlemenin öneminin farkındayız. Bu sebepten Galatasaraylılarla iletişim kanallarımızı çeşitlendirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz.”

“YAKIŞIK ALMAYACAĞI AŞİKAR”

“Geçtiğimiz günler içerisinde yönetimimizde bazı görev değişiklikleri yaşandı. 15 Aralık'ta Sayın Rezan Epözdemir, 16 Aralık'ta Sayın Şükrü Köksal Ünlü, Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifalarını açıkladılar. Tüzüğümüzün 93. maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun yedek üyelerinden Sayın Reha Keskin ve Sayın Ozan Şener, Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladılar. Görevden ayrılan çalışma arkadaşlarımızın istifa gerekçelerine dair kendilerinin yaptıkları açıklama dışında bir açıklama yapmamız veya kamuoyuna yansıyan yorumları değerlendirmemiz yakışık almayacağı aşikardır. Sayın Epözdemir ve Sayın Ünlü'ye Galatasaray'a katkıları için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Keskin ve Sayın Şener'e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.”

“KARAMSARLIĞA GEREK YOK”

“Futbol takımımızın son zamanlarda Türkiye'de aldığı hepimizi üzen sonuçları da bu perspektiften görüyoruz. Finansal olarak sürdürülmesi imkansızlaşmış, bu haliyle Galatasaray'ın sadece futbolda değil her alanda önünü tıkama noktasına gelmiş bir futbol yönetimi kültürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için takımımızı gençleştirdik. Maliyetimizi kayda değer bir biçimde düşürdük. Henüz bu sürecin başındayken Avrupa'da son 16'ya kalmış bir futbol takımına sahibiz. Karamsarlığa gerek yoktur. Yol haritamız uzun vadelidir. Gelişime açıktır. Bu yol boyunca gereken bütün kararları alacak iradeye sahibiz. İnanıyoruz ki yolculuğumuz futbolda ve her spor branşında sürdürülebilir başarılarla neticelenecektir.”

“ALKIŞ İÇİN BUNUN VEBALİNİ TAŞIMAYACAĞIZ”

“Değerli Galatasaraylılar, değerli kamuoyu. Rakiplerimizle olan ilişkilerimizde de aynı anlayışa sahibiz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı bugün çıkar, Fenerbahçe Başkanı'na sert ifadeler kullanır. Birileri de bunu alkışlar. Fenerbahçe Başkanı benzer ifadelerle cevap verir. Onu da birileri alkışlar. Sonra iki kulübün taraftarları tribünlerde kavga eder, şehrin arka sokaklarında da birbirlerine bıçak çeker. Biz hiçbir meseleyi çözmeden, sırf alkış almak uğruna Türkiye'de toplumsal gerginliğe, şiddet kültürüne katkı vermenin vebalini taşımayız, taşımayacağız!”

“SOSYAL MEDYAYA DEĞİL, GELENEKLERE GÖRE…”

“Diğer yandan Galatasaray'ı sosyal medyaya göre değil, kurumsal ihtiyaçlarımıza göre yönetiyoruz. Hele yönetim ve iletişim üslubumuzu sosyal medyaya göre değil Galatasaray'ın geleneksel değerlerine ve dünyada elde etmiş olduğu konuma uygun olarak belirliyoruz. Bu değerlerin ve konumun sadece kulüp üyelerimize değil tüm Galatasaraylılara ilham verdiğine şüphemiz olmadığından sevgili taraftarlarımızın Galatasaray'ın tarz ve üslubunu, bizimki kadar köklü bir geleneğe sahip olmayan, nispeten yerel kalmış spor kulüplerininki ile mukayese etmeyeceklerini umuyoruz.”

“NORVEÇ’E ÖZENMEYİN DİYE…”

“Geçenlerde genç bir taraftarımızın sosyal medyada bana sevimli bir takılması oldu. ‘Abi sen git Norveç'te yöneticilik yap' dedi. Nasıl bir Norveç algısı olduğunu bilmediğimden bu ülke özelinde bir yorum yapmayacağım. Ben ve çalışma arkadaşlarım dilersek Norveç'te yaşayabilir ve orada yöneticilik de yapabilirdik. Bunu Türkiye'de yapmayı tercih ettik. Çünkü çok sevdiğimiz memleketimizin spor ikliminin dünyanın gelişmiş ülkelerinden eksiği olmamasının heyecanını taşıyoruz. O sevgili kardeşime diyorum ki, ‘Biz sizin ya da evlatlarınızın Norveç'e özenmeyeceği bir Türk sporu için yola koyulduk.'

“BUGÜN TAKDİR EDİLMESE DE YARIN…”

“Uzun soluklu bir mücadele, bir bayrak yarışı olduğunun farkındayız. Geçtiğimiz günlerde bir Yönetim Kurulu Toplantısında başkanımızın ifade ettiği gibi Galatasaray için uzun vadeli doğruları yapmak durumundayız. Eminiz Galatasaray camiası bunu takdir edecektir. Bugün etmese yarın edecektir. İstikbalde bugünlerin tarihi yazıldığında hakkımızda Türk sporunda farklı ve güzel bir şeyler yapmaya çalışmışlar denirse bu da evlatlarımıza bırakacağımız en büyük manevi miras olacaktır.”

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