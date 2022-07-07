Rennes’in hocası Genesio’dan Fenerbahçe’nin yıldızı Kim Min Jae hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae ile ilgilenen Rennes'in teknik direktörü Genesio, gazetecilere yaptığı açıklamada transfer için çok net ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe’ye Vitor Pereira döneminde transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa’da kendisine birçok talip çıkaran Kim Min Jae için Fransa’dan açıklama geldi. Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, takımının akşam saatlerinde yaptığı antrenmandan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koreli oyuncuyu tanıdığını ve Çin’de beraber çalıştıklarını belirten Genesio, “Farklı profilde bir isim, biraz tecrübe eksiği var ama tam anlamıyla aradığımız özellikleri karşılayan bir isim” ifadelerini kullandı.

RENNES TEKLİF YAPMIŞTI

Genesio, transferin Rennes adına olumlu devam ettiğini belirtip resmi imza olmadan temkinli konuşmakta fayda olduğunu söyledi.

Fransız basını, Kim Min Jae’nin serbest kalma maddesi olan 18 milyon Euro’nun Rennes tarafından ödenmek istediği ancak Fenerbahçe’nin bu parayı taksitle değil peşin olarak istediğini yazdı.