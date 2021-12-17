Rezan Epözdemir istifa nedenini açıkladı: Böyle bir durumda orada bulunmamızın bir anlamı yok

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir, futbol takımının bağlı olduğu Sportif A.Ş.'den istifa ettiğini ve bunun nedenini görüşlerine değer verilmemesi olarak açıklandı. Ayrıca Epözdemir, Beşiktaş maçı sonrasında da istifasını verdiğini ancak kabul edilmediğini belirtti.

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Galatasaray Kulübü’nde başkan Burak Elmas’ın yardımcılığını yapan yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir, düzenlediği basın toplantısında noter aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş maçı sonrasında yönetimdeki farklı demeçlerin ardından istifa ettiğini ancak kabul görmediğini belirten Epözdemir, istifa gerekçesi olarak görüşlerinin dikkate alınmamasını gösterdi.

“ORADA BULUNMAMIZIN BİR ANLAMI YOK”

“Görüş ve düşüncelerimin yeteri kadar dikkate alınmamasından dolayı Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliğimden bugün yazılı olarak istifa ettim. Böyle bir durumda orada bulunmamızın bir anlamı yok. Aksi halde öz saygımızı yitiririz.”

DERNEKTEN İSTİFA ETMEDİM

“Galatasaray Sportif AŞ’de atanmıştım. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nda ise seçildim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif AŞ’deki görevlerimden istifa ettim. Dernekten istifa etmedim. Seçilerek geldiğimiz bir göreve saygısızlık etmiyorum.”

“EN ÖNEMLİ İSTİFA GEREKÇELERİMDEN BİRİ”

“Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Zaman zaman yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray’ın haklarını savunmaya çalıştım. Futbol takımımıza her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray’a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri.”

“İSTİFAMI DAHA ÖNCE VERMİŞTİM”

“Beşiktaş maçı sonrasındaki ‘Haklı galibiyet’ meselesi sonrasında kişisel görüşümü söyledikten sonra biraz yalnızlaştırıldığımı hissettim ve bu beni biraz üzdü diyebilirim. İstifamı daha önce vermiştim ama başkanımız devam etmem gerektiğini söylediği için devam ettim.”

“EROL BİLECİK’E CEVAP VERİLMESİ GEREKİYORDU”

“Kadına şiddete karşı oynanan bir sosyal sorumluluk maçından sonra Erol Bilecik’in açıklamalarına hassasiyet gösterilmemesi de beni üzdü. Sayın Erol Bilecik’in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye’ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan’a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi. Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim.”

“Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın akışına aykırı. Azami nezaket tamam ama dostluk hayatın akışına aykırı bir durum. Bu minvaldeki hareketler yanlıştır. Bunu Sayın Başkana defalarca söyledim.”

“BU MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ”

“Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı. Çok güzel şeyler söylediler. Eski yönetim kurulu üyelerimiz aradı. Yüzlerce Galatasaraylı aradı. Sosyal medyada TT olduk. Olağanüstü destek verdiler. 6 aylık mücadelemiz karşılık bulmuş. Bu çok kıymetli. Bizler buralardan kimlik bulan insanlar değiliz. Galatasaray’da başkan yardımcısı olsanız da, genel sekreter olsanız da, ikinci başkan olsanız da ehemmiyeti yok. Önemli olan Galatasaray değerlerini yansıtan bir irade koyup koymamanız. Bu makamlar gelip geçici.”