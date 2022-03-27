Rezan Epözdemir’den başkanlık sözleri: Fatih Terim ile görüştüm…

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde başkan yardımcılığı yapıp sonrasında istifa eden Rezan Epözdemir, mevcut yönetimini ibra edilmemesi sonrasında alınan seçim kararını yorumladı. Epözdemir ayrıca Fatih Terim'in başkanlık için isminin geçmesini değerlendirdi.

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Galatasaray’da seçim karası sonrasında Burak Elmas’ın yönetimin yer alan ancak anlaşmazlıklar sonrasında başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray’ın yatak odası olan yönetim kurulu toplantılarına Fenerbahçe üyesi olup da istifa etmiş danışmanlar katılıyordu” diyerek Elmas’ı yönetimini eleştiren Epözdemir, “Seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin Başkan Yardımcısıydım, Sportif A.Ş.’de ise başkan vekiliydim. Aradan geçen sürede TFF’nin Galatasaray’a karşı sistemik bir muhalefeti oldu. Burada bir tepki ortaya koymam gerekiyordu. Sayın başkanla yaptığım bütün görüşmelerde buna karşı duruş sergilememiz gerektiğini söyledim ama sayın başkan ‘Nezaketli olalım, biz sistemi değiştireceğiz’ dedi. Türkiye’de Futbol sistemini değiştirmek için TFF veya futbolun diğer baş aktörleri yanınızda olmalı. 20 kulüp arasında maçlardan sonra inanılmaz hakem hataları için açıklama yapmayan tek kulüp biz olduk. Burada derin ayrılıklarımız oldu. Muhalefetimi ortaya koydum, bunun mücadelesini verdim” dedi.

“FATİH TERİM İLE GÖRÜŞTÜM…”

Habertürk’te konuşan Rezan Epözdemir, zaman zaman ismi Galatasaray başkanlığı için de geçen Fatih Terim hakkında gelen soruya şu cevabı verdi;

“Adaylık Fatih Hoca’nın takdiri. 2 gün önce telefonda konuştum, genel kurula gelip gelmeyeceği hakkında konuştuk. Fatih Terim Türk futbolunun en büyük isimlerinden biri. Her görevi yapabilecek kalitede bir insan. Nerede isterse o işte başarılı olabilir ama adaylık kendisinin kararıdır.”