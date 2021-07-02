Rezan Epözdemir’den Galatasaray taraftarına Fatih Terim ve transfer müjdesi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarına, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’den transfer müjdesi geldi. Epözdemir, Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan dosyalarının çözüme kavuştuğunu ve transfer için engelin kalmadığını belirtti.

Transfer tahtasının açıldığını aktaran Epözdemir, “Bir kez daha ifade edeyim. 153 milyon TL'lik 2012 yılına ait loca ve VIP koltuk satışları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü'ne kesilen vergi cezasını mahkeme kararıyla 10 gün içerisinde iptal ettirdik. Tudor ile ilgili olan yükümlülüğümüzü kesinleşmiş kararı ifa ettik ve ödedik. Kıymetli sporcumuz Oğulcan ile ilgili Tahkim Kurulu'ndan transfer yasağını kaldırdık ve konuyu da yargıya taşıdık. Lisans kurulundan da dün itibarıyla yazımız geldi. UEFA'yla da her iki dilde yazışmalarımızı yaptık. Oradan da onaylarımızı aldık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray'ın transfer tahtası açılmış ve transfer yasağı kaldırılmıştır. Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar merak etmesin; en kısa sürede onları heyecanlandıracak, Galatasaray'ın yarınlarını, umutlarını ve geleceğini garanti altına alacak bir projeksiyonu hayata geçireceğiz” dedi.

FATİH TERİM’İN SÖZLEŞMESİ

Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Teknik Direktör Fatih Terim ile yakında imzaların atılacağını aktarırken, “Başkanımız başkan seçildikten hemen sonra hocamızı aradı. Hocamız Divan kurulu üyesi, Galatasaray efsanelerinden biri. Sayın başkanımız geçmişte de kendisiyle çalıştı. Başkanımızın 25 yıllık bir tecrübesi var geçmişten gelen. Galatasaray'ın kurumsal hafızalarından bir tanesi genç yaşına rağmen. Sayın hocamız da sağ olsun Galatasaray için ciddi bir fedakarlık yaptı. Her Galatasaray'ın göstermesi gereken feraseti gösterdi ve Galatasaray efsanesi olarak geldi Florya'da çalışıyor. Fiili ve fiziki imzaların ehemmiyeti yok önemli olan gönüllerdeki imza. Bu konuda bir sorun, sıkıntı yok. Dediğim gibi dün itibariyle hukuki sıkıntıları aştık. En kısa sürede meseleyi resmiyete dökeceğiz. Önemli olan gönüllerde imzanın atılması. Florya'da bir bahar havası var. Hocamız, başkanımız olağanüstü bir uyum içerisinde kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. En kısa sürede imza gelecektir” dedi.

TRANSFER YASAĞI KALKTI

Transfer yasağının kalktığını belirten Epözdemir, “İkinci mesele transfer yasağında bir Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan problemimiz vardı. Tudor ile ilgili kesinleşmiş, ödenmesi gereken 840 bin Euro'luk bir borç vardı. Transfer tahtamız bu yüzden kapalıydı. Onu ödedik. Oğulcan Çağlayan bakımından da yaklaşık 1 milyon 400 bin Euro'luk Rizespor ile bir hukuki itilaf vardı. UÇK'dan karar çıkmıştı. Tahkim de onamış. Dolayısıyla transfer tahtamız 1 milyon 400 bin Euro'luk bu tazminat nedeniyle kapalıydı. Dolayısıyla biz önce TFF Yönetim Kurulu'na başvurduk. Tahkim Kurulu'na başvurduk. Bu konuda da bir müjdeli haber vereyim: Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti. Bunun çekişmeli bir alacak olduğunu iddia ettik. Belki de Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir karar oldu. Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti ve transfer yasağımızı kaldırdı. Sosyal medyada konuşulan ‘ön tedbir' ifadesi doğru bir hukuk tabiri değil, transfer yasağımız kaldırılması kararı verildi. Biz Tahkim Kurulu'nun mali sonuçları olan kararlarının, adli yargıya açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Yargıtay'ın da böyle kararları var. İstinaf mahkemesinde Oğulcan ile ilgili karara itiraz ettik. Oradan da daha önce emsali olmayan Tahkim Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olmadığından bahisle adli yargılanma, silahların eşitliği prensibi nedeniyle bu kararı da iptal ettirmek için çabamız var. Olursa da Türk futbol tarihinde, en azından futbol disiplin yargılaması açısından kararları bakımından bir emsal olacaktır. Bunu da istinaf mahkemesine taşıdık. Süreç devam ediyor. Lisans kuruluna çekişmeli Oğulcan Çağlayan dosyası ile ilgili dün itibarıyla başvurduk. Oradan da onayımızı aldık. UEFA nezdinde hem Türkçe hem İngilizce bu devam eden vergi yargılamasına konu olan 370 milyonluk dosya ile ilgili kazandığımız dosya dahil olmak üzere sonra Tudor ve Oğulcan dosyası ile ilgili bilgi verdik. Türkçe ve İngilizce olarak onaylarımızı aldık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray'ın transfer yasağı bu hukuki gelişmeler neticesinde, Yönetimimizin başvurularıyla kalktı. Dün akşam itibarıyla Lisans Kurulu'ndan da takımımız için gerekli onaylar alındı. UEFA nezdinde bir sorun yok. An itibarıyla artık transferlerin resmiyete döküleceği günler yaşanabilecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. Başkanımız ve hocamız çok çalışıyorlar. Bizler de kendilerine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. En kısa sürede bu transferler resmiyete dökülecek” şeklinde konuştu.