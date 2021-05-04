Ricardo Gomes Yılmaz Vural’ı yalanladı: ‘Seni seviyorum gibi şeyler söyledi’

Süper Lig 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-Erzurumspor maçına, Ricardo Gomes ve Yılmaz Vural arasında yaşananlar damga vurmuştu. 29 yaşındaki forvetin oyuna girmek istemediği iddia edilmiş ve maç sonu Yılmaz Vural’ın açıklamaları gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, “2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım? Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor” diyerek oyuncusunu eleştirmişti.

Ancak bu iddiaları reddeden Gomes, “Hazırlanmaya başladığımda hoca geldi ve seni seviyorum gibi şeyler söylemeye başladı. Değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım” ifadelerini kullandı.

BB Erzurumsporlu Ricardo Gomes, oyuna girmeyi reddetti! #SüperLig #FBvERZ Yılmaz Vural oyuncusunu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. pic.twitter.com/SyMYr6kNjS — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 3, 2021

İşte Ricardo Gomes’in yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

“Öncelikle içinde bulunduğumuz bu durum yüzünden, büyük Erzurumspor taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyorum. Bugün Fenerbahçe maçında yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kesinlikle maç sonu hakkımda söylenen kulübümü Fenerbahçe maçı öncesi FIFA’ya şikayet ettiğim yönündeki açıklamalar asılsızdır ve yanlıştır.”

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“SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM”

“Yaklaşık 4 aydan fazla bir süredir kulüpten maaş hak edişimle alakalı bir ödeme almadım. Fakat yine de tüm bu gecikmeye rağmen işime, kulübüme ve taraftarımıza olan saygımdan dolayı kulübümü bu yaşanan süreç öncesinde hiçbir yere ve FIFA’ya şikayet etmedim. Yaklaşık 1 sezondur kulüpte olmama rağmen bu süreç içerisinde benim tarafımdan hiçbir FIFA evrakı gelmemişken ligin bitmesine 1 hafta kala bu yaşanılan süreç öncesinde ‘yaptığım iddia’ edilen konular karşısında söyleyecek kelime bulamıyorum.”

“OYNAMAM İÇİN ENJEKSİYON BİLE UYGULANDI”

“Bunu isteyen herkes resmi bir şekilde kulübümden sorup öğrenebilir. Ayrıca Başakşehir maçından sonra ayak bileğimde olan sorundan dolayı Fenerbahçe maçına kadar tedavi terapime devam ettim. Hatta kulüp doktorumuz tarafından maçta oynayabilmem için yoğun tedavi ve enjeksiyon bile uygulandı. Ayak bileğimde yaşadığım ağrı vardı ve tüm bu tedaviler de bunun için yapıldı.”

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“FUTBOL OYNAMAM İÇİN BUNU SÖYLEMENE GEREK YOK”

“Fenerbahçe maçında kameralar önünde yaşanan olaya gelince; Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi bana verildikten sonra görüntülerde de görüldüğü üzere oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Hazırlanmaya başladığımda hoca geldi ve seni seviyorum gibi şeyler söylemeye başladı. Benim futbol oynamam için bana bunu söylemene gerek yok. Üzgündüm. Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım. Bu duruma takım arkadaşlarım ve görüntülerde görülen kulüp çalışanı da çok yakından tanıklık etti. Oyuna girmek istemediğim yönünde yapılan açıklamanın aslında gerçeği yansıtmadığını ve benim ağzımdan böyle bir ifadenin çıkmadığı kendilerine sorulduğunda, onlar da doğrulayacaktır.”

“GÖREV VERİLİRSE SON 2 MAÇTA OYNARIM”

“Durumdan tüm kamuoyunun anlayacağı üzere yapılan hatalardan dolayı alınan mağlubiyeti bu tarz açıklamalar ile benim adım kullanılarak üzerinin kapatılmaya çalışılması beni oldukça üzmüştür. Dünyada pandemiden dolayı tüm futbol ekonomisi sekteye uğramışken benim bu durumu göz ardı ederek parayı sorun ediyormuşum gibi lanse edilmem benim açımdan kabul edilebilir bir durum değil ve Erzurumspor’a geldiğim günden beri maddi konular asla önceliğim olmadı. Kalan son iki maçımızda görev verilmesi durumunda takımım, büyük camiamız ve taraftarlarımız için takımımızın ligde kalması adına elimden gelen her şeyi yapacağımı kamuoyuna bildiririm. Saygılar.”