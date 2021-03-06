Ricardo Sá Pinto: ‘İttiler, düşürüldü ve hiçbir şey verilmedi’

Süper Lig’de 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sá Pinto değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş ile Gaziantep FK, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan maçta Beşiktaş, Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

Maç sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sá Pinto, değerlendirmelerde bulundu. İşte Pinto’nun açıklamalarından satır başları:

”KIRMIZI KART OLMASI GEREKİYORDU”

“Maçı belirleyen şey, Beşiktaş’ın bireysel yaptıkları oldu. Golü yediğimizde iyi oynadığımız bir andı. Kendi hatamızdan gol yedik. Bu tarz takımlara karşı Aboubakar’ı yalnız bırakırsan gol atar. Beşiktaş’a gökten inen bir gol gibi oldu. Maçın temposu o anlarda düşüktü. Maçı da kontrol altına almıştık. Bir hata yaptığımızda gol geliyor. Her zaman çalışıyoruz. Oyuncuların kademeye gelmesi gerektiğini söylüyoruz ama söylemeyle kalmamalı. Bu tarz takımlara karşı da golü yiyorsunuz. Onların golünden önce Dicko’nun pozisyonu vardı. Kırmızı kart olması gerekiyordu. İttiler, düşürüldü ve hiçbir şey verilmedi. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Sonuca etki eden bir pozisyondu.”

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“DİREKTEN DÖNEN TOP VAR”

“İkinci yarı da iyi oynadık. İkinci golü yediğimizde de kendi hatamız vardı. Aboubakar kalitesini gösterdi. Daha sonra sistem değişikliğine gittik, risk almamız gerekiyordu. Sonucu değiştirmemiz gerekiyordu, sistem değişince gol de bulduk. Direkten dönen top var, şanslı da değildik. Beni memnun eden şey, oyuncuların geri dönmek istemesi. Kazanmak istediler, bu beni memnun etti. Maçın son dakikasına kadar beraberlik için her şeyi verdiler.”