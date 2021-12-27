Rıdvan Dilmen: Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman’da yaptı…

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 2-0 mağlup ettiği maçı ve yönetime karşı protestoyu değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, ''Bence Fenerbahçe'de Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman döneminde yaptı'' dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Ligin ilk devresini lider Trabzonspor’un 14 puan arkasında bitiren Fenerbahçe’de yönetime olan protestolar bu maçta da devam etti. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından sarı lacivertlilerin gündemini TRT Spor’da değerlendirdi. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

”ALİ KOÇ’UN ENERJİSİ GİTTİ”

Duyguların karmakarışık olduğu bir maçtı. Fenerbahçe’de futbol oynamak kolay değildir. Üzüntü sert olur, mutluluk da kimsenin yaşamadığı şekilde olur. Ali Koç’un ilk senesi ve bu sene çok erken koptu. Mutluluk enerjisi gitti Fenerbahçe’de.

Maç 93 dakika oynandı, ligimizdeki nadir maçlardan biridir bu konuda. İlk yarıda taktik disiplin olarak mahalle maçı gibiydi. İkinci yarı da iki hoca da daha kompakt oynadı.

”HAVLU ATMIŞLAR GİBİ GÖRDÜM”

Malatyaspor’da Sumudica bırakıyorum hareketi yapmıştı daha sonra ikna ettiler sanırım onu. Rize’de bir direnç gösterdiler daha sonra. Geçen hafta da 2-0’dan 2-2’ye yakalandılar demoralize oldular. Bugün de kaybettiler. Malatyaspor’un kadrosu kötü bir kadro değil. Malatyaspor’u ilk yarıda ve ikinci yarının sonunda havlu atmış olarak gördüm.

”İLK TEPKİ ÇEKEN İSİM OLURSUN”

Fenerbahçe’yi de havlu atmış gibi gördüm. Fenerbahçe’de iyi oyuncu olsan da 4-5. senen olunca yüzün eskidiği için ilk tepki çeken isimlerden biri oluyorsun. Ben en çok Mert Hakan’ı beğendim. Islıklandığı anlarda dikkat ettim sorumluluk almadı, normalde savunmanın önüne gelir sorumluluk alır. Genel anlamda çok sorumlu bir oyuncu. Bugün en çok koşan, en çok topa temas eden odur.

”PELKAS’IN OYNAMAMASI SKANDALDIR”

Bir oyuncuya protesto olabilir ama ben ilk defa haksız prostesto gördüm. Mert Hakan için. Geçen haftaya da baksalar en çok koşan futbolcudur. Fenerbahçe’de Pelkas’ı da beğendim oyuna girdikten sonra. Geçen hafta da arzusu vardı. Pelkas gibi bir oyuncunun Fenerbahçe’de sakatlık dışında 4 maçta ilk 11’de başlaması skandaldır.

”3’LÜ TUTTURDU GİTTİ”

Pereira bir 3’lü tutturdu gitti… Müthiş 4 tane stoperi vardı. İyi orta saha oyuncuları vardı. Küskün oyuncular, Mesut’un saçma sapan yerlerde olması, İrfan’ın küskünlüğü.

”EN BÜYÜK HATAYI O DÖNEM YAPTI”

Bence Fenerbahçe’de Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman döneminde yaptı. Oturmuş bir kadrosu vardı, devam edebilirdi ama neden devam etmedin diyemeyiz. Başarısız olursa gönderebilirdiniz. Ersun Yanal, doğru bir tercihti o zaman. Erol Bulut için erken dönemdi Fenerbahçe. Pereira, bir tercihtir olabilir ama ısrarı gördüğünüz zaman… Fenerbahçe’nin bana göre çok iyi 5-6 tane oyuncusu var. Bunların yanını iyi bir şekilde donatamadığınız zaman…

”TRANSFERLER KÖTÜYDÜ”

Fenerbahçe’nin geçmiş 2-3 yıldaki transfer tercihleri kötüydü şu an bunu söyleyemem mesela. Fenerbahçe’nin bu kadrosu bu kadar geride kalacak bir kadro değil. Beşiktaş ve Galatasaray’ın önünde ama taraftarlara yetmez. Yıllardır şampiyonluktan uzak kalındığı için taraftarlar kırıldı.

”GONG YÖNETİM İÇİN”

Bundan sonra Fenerbahçe için zor bir süreç başladı, bunu ilk defa gördüm. Bir ‘gong’, ama bu ‘gong’ yönetim için. Fenerbahçe’nin yuhalanan bu kadrosu doğru eklemelerle 2-3 sezonu forse edebilecek bir kadro. Fenerbahçe kadrosunun yaş ortalaması çok yüksek değil.

”LÖW EN AZ 4-5 İSTER”

Şimdi Löw deniyor. Löw, Pereira’nın parasına çalışır mı? Pereira’nın ne kadar aldığını bilmiyorum ama Löw en az 4-5 ister. Okan Buruk ismi geçiyor ama falan ben isim de çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe’yi kaldırabilecek bir isim değil. Okan Buruk için birgün Galatasaray’da olacaktır. Belki Beşiktaş’ta olabilir.

”FATİH TERİM’İ İSTEMEZLER”

Fenerbahçe taraftarına 5 yıl şampiyonluk garantisi verseler de Fatih Terim’i istemez. Galatasaraylılar da benim gibi, Aykut Kocaman gibi isimleri istemezler. İrfan Can, çok değerli oyuncu ama küstürüldü. Gelecek teknik adamın Pelkas’ı İrfan Can’ı yeniden canlandırması lazım. Galatasaray’a verin Pelkas’ı Mesut’u İrfan’ı maksimum 2-3 puan fark olurdu. Gencecik çocuklarla oynadı Galatasaray. Ben Mesut Özil’i Real Madrid’de izledim, Arsenal’de izledim ancak buradaki kadar uğraştığını görmedim. Özverili olduğunu gösteriyor.