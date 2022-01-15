Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 1-0 yendiği maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında bir belge yayınladı. "Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti" diyen Dilmen, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında yaşananlara ateş püskürdü.

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Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, gündemde bomba etkisi yaratan açıklamalar yaptı. Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı maçta Batshuayi’ye yapılan faulle ilgili konuşan Dilmen, TFF’ye çok ağır eleştirilerde bulundu. TRT Spor ekranlarında bir belge de yayınlayan Dilmen, “Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim” ifadelerini kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

“KOMİK VE DRAMATİK ŞEYLER OLUYOR”

“Penaltıyı görmedim ama Batshuayi’nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR’dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR’da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakacaksınız VAR’a. Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic’in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim”

“HAKEMLERİ BU HALE TFF GETİRDİ”

“Türk futbolunda Emre bey de (Asbaşkan Emre Kocadağ) dahil olmak üzere görmediği bir şey var. TFF’nin hoşuna gidiyor MHK’ye sallanması. Hakemleri bu hale getiren TFF’dir. Sekizinci haftaya kadar kafa kafaya giden lig birden bire farklı bir hale geliyor. Üç takımın teknik direktörü gitmiş, konuyu sadece hakem olarak görmemek lazım.”

“YALANCILAR SÖYLÜYOR İŞTE”

“Trabzonspor iyi oynayıp kazandıkça üç büyüklerin psikolojisini bozdu. Bu kadar puan farkı da hakeme bağlanmaz. TFF’den birileri diyormuş ki Emre Kocadağ ve Rıdvan Dilmen hakemleri yapılandırıyormuş. Kim mi söylüyor bunları? Federasyonda üst düzey yöneticiler. Yalancılar söylüyor işte.”

Rıdvan Dilmen, Ç.Rizespor – Beşiktaş maçında yaşanan bir pozisyon ile ilgili bir belge paylaştı. Rıdvan Dilmen: Bu bir operasyondur. pic.twitter.com/wj6yZv7FDD — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) January 14, 2022

“BU BELGELER HAKEMLERE GİTTİ”

“Bu belgeyi servis ettiler. Bu bir operasyondur. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. Şerefim üzerine yemin ediyorum hiçbir hakemden falan almadım. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25-30 tane hakeme ulaşmış. Bir maçla ilgili istişare ediyorlar. Rize’nin evinde Beşiktaş’a attığı golde hakem faulü görmüyor. Ceza sahasında bir karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş yazıyor kağıtta.”

Rıdvan Dilmen: Buradaki operasyonu iyi dinleyin. pic.twitter.com/1bbpXZYRRj — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) January 14, 2022

“PARTİ LİDERİNE AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER…”

“Ben neler gördüm. Bakın bizim görevimiz nedir? TFF’deki insanlara adil oyun için konuşuyoruz değil mi? Hepimiz insanız. Ancak hata yapmaya potansiyel insanlar TFF’de olmaması lazım. Şimdi düşünün. Ben TFF’deyim. Önemli yerlerdeyim. Herhangi bir siyasi parti liderine ağza alınmayacak küfürler eden insanları, kulübün amigoluğunu yapan insanların TFF’de ne işi var?”

“BÖYLE İNSANLAR ADALET DAĞITAMAZ”

“Şu partiye oy atan ağır bilmem ne çocuğu diyen insanlar TFF’de bilgisi var. Ellerinde resmi belge var. 1 senedir niye göndermiyorsunuz? Böyle insanın adaletli olması mümkün mü? Ağza alınmayacak küfürler eden insanlar, hakaret eden insanlar. Böyle insanlar adalet dağıtamaz. Bir kulübün başkanına ana avrat küfür edenler. Siyaseten de ana avrat küfür ediyor. Şimdi söyledikten sonra yarın gönderecekler bak. Bırakın Türk futbolu temiz ve adil oynansın.”