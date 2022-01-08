Rıdvan Dilmen: Galatasaray’da herkes öfkeli

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Giresunspor arasında oynanan maç sonrası "Galatasaray'da herkes öfkeli... Hoca, futbolcular öfkeli" değerlendirmesinde bulundu.

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Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Giresunspor’a 1-0 yenilerek, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladı. Karşılaşmayı TRT Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’da herkesin öfkeli olduğunu söyledi.

Galatasaray’da herkesin üzerinde bir stres olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Galatasaray kendisiyle uğraşıyor. Dakika 1 yerden yere atılıyor dakika 90 itiraz, gerginlik… İşte bunlar hep stres yapar. Bir sinir harbiyle oynuyor. Avrupa’da böyle oynamıyor çünkü rahat… Fatih Terim’in Halil’i oynattığı noktada Halil oynamaz. Halil, çift santraforun oyuncusu… Kenar oyuncusu değil… Sonra Halil çıkarken ıslıklanıyor morali bozuluyor. Galatasaray’da istek ve arzu var ama sinir harbini böyle yönetemezsiniz. Galatasaray’da herkes öfkeli… Hoca, futbolcular öfkeli…”

“FATİH TERİM’İ GERİYOR”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in saha dışı olaylardan etkilendiğini de belirten Rıdvan Dilmen “Bir kaç gün önce önce Fatih Terim, sonra Burak Elmas mesajlar yayınladı. Saha dışı faktörler ve antrenör aranması Fatih Terim’i geriyor. İşte gergin teknik adamın hali sahadaki futbola da yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın artık Avrupa’ya odaklanması gerektiğini söylerken “Beraberliği yakalayamamak ve taraftarların ıslıkları Galatasaray’ın oyununu etkiledi. Galatasaray’ın Avrupa kupasındaki maçlara bakması lazım ama Mart’a kadar bu süreç zor geçecek. Takımın oyunu ve performansı taraftarı da uzaklaştırıyor” dedi.