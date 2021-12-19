Rıdvan Dilmen: Guardiola gelse Fener’i şampiyon yapamaz, Trabzonspor işi bitirdi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı değerlendirmede, ''Trabzonspor şampiyon oldu... Bu ligin dönme şansı yok'' ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 17. haftasında oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisini TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. Şampiyonluk yarışını ve Fenerbahçe’nin durumunu değerlendiren Dilmen, ”Guardiola gelse buradan Fener’i şampiyon yapamaz” ifadelerini kullandı. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

‘TREN KAÇTI, TRANSFER YAPMASINLAR’

“Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının dışında hiç kimse üzülmedi. Oyuncular mutlu, teknik direktörler mutlu. Pereira zaten mutlu. Fırat Aydınus ve Trabzonspor taraftarı çok mutlu. Şampiyonluk baremi filan yok… Trabzonspor şampiyon oldu… Bu ligin dönme şansı yok. Guardiola gelse buradan Fener’i şampiyon yapamaz. Tren kaçtı. 3 büyükler transfer filan yapmasın. Yapacaksalar da gelecek sezon üzerine plan yapsınlar”

‘ALLAH’TAN İKİNCİ YARI VAR’LIK BİR ŞEY OLMADI’

”Skora göre bir maç oldu. Neden önemli? Fırat Aydınus’un en iyi özelliği, bu tip maçlara bir kere avantajlı girdi. Saygın girdi. Bu maçı başkası yönetse çok itirazlar olurdu. Kendi kalitesinin altında yönetti. Yardımcıları da iyi değildi. VAR ataması doğru değildi. Allah’tan ikinci yarıda VAR’lık bir şey olmadı.”

’40 BİN TARAFTARINI SUSTURDU’

”Beşiktaş maça iyi başladı. Beşiktaş’ın iyi futbolunu Fenerbahçe penaltı ve golle kırdı. Beşiktaş atak oynamaya devam etti. Fenerbahçe kontra atak takımı gibi oynadı. Fenerbahçe, 40 bin taraftarını susturdu. Seyirci istekli ve coşkuludur ama oyun iyi olmazsa susarlar. Artık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece kendi aralarında prestij maçı oynuyorlar. Beşiktaş’ı yürekli oyunları için kutlarım. Fenerbahçe’nin oyunu seyirciyi susmaya götürdü. Hayal kırıklığına uğradılar.”

‘BEŞİKTAŞ PRESTİJİM VAR DİYOR’

”Fenerbahçe 14 puan geride. Beşiktaş kaybedecek bir şeyim yok, prestijim var diyor. Kazanmaya gelmiş bir görüntü hissettik. İki takım da kazanmak istiyor doğru; ama Beşiktaş 0-1 oluyor eşitliği yakalıyor. 2-1 geri düşüyor eşitliği yakalıyor. Oyunun son bölümünde korner kazanmadılar. Maç Beşiktaş’a yakındı. Fenerbahçe taraftarının çok istemesine rağmen. Alan memnun, satan memnun gibi bir görüntü oluştu.”