Rıdvan Dilmen: Kural tanımaz bir hakemsin

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası hakem Ali Şanalan'ı eleştirdi.

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Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. TRT Spor’da yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakem Ali Şansalan’a yüklendi.

Ali Şansalan’ın Kim Min-Jae’ye gösterdiği kırmızı kartın hatalı olduğunu savunan Rıdvan Dilmen “Bu maçı hakem üzerinden yürütmemek lazım demagojisini yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış kartla bitti. Ali Şansalan, Kim Min Jae’ye kart vermeye giderken öyle bir depar attı ki Usain Bolt’u geçerdi o an, uçarak gitti Ama Nwakaeme parmağını gözüne sokacak neredeyse, yapmadığını bırakmadı, kart yok. Sen hakem olarak VAR’a giderken 50 metre kalesinden gelen oyuncuya kart vermezsen, verdikleri seminerdeki kuralları tanımıyorsun. Kural tanımaz bir hakemsin…” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetiminin sessiz kalmaması gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe yönetimine önerim, bu kadar sessiz kalmasınlar. Bu ligde ağlayan alıyor karşılığını… Fenerbahçe, camia ve başkan seviyesinde yabana atılamayacak bir kulüp olduğunu göstermeli. Fenerbahçe sessiz kalabilir ama çıkınca çok fena çıkar. Adaletli devam etsin süreç” dedi.