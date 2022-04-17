Rıdvan Dilmen, Mesut Özil’e gelen transfer teklifini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özi'e gelen transfer teklifini açıkladı.

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Fenerbahçe’de bir süre önce kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın geleceği belirsizliğini korurken, yorumcu Rıdvan Dilmen’den çarpıcı açıklamalar geldi.

Ozan Tufan ve Mesut Özil’in son durumuna ilişkin bilgiler veren Dilmen, yakın ilişkilere sahip olduğu Özil’e gelen transfer teklifinden ve yıldız futbolcunun düşüncelerinden bahsetti:

“İKİSİNİN DE KALMASINI İSTERİM”

“Mesut Özil ve Ozan Tufan, takımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut Özil’in kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim.

“ARDA BELKİ MESUT’U GEÇECEK”

“Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez. Arda Güler de olacak, belki de Mesut Özil’i de geçecek. Arda Güler’de Sergen Yalçın’ı görüyorum. Arda, Mesut’tan daha golcü.”

“MESUT ÖZİL’İ İSTİYORLAR”

“Mesut Özil’i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek”