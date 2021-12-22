Rıdvan Dilmen: Şu anda Riva’da mutluluk rüzgarları var

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından TFF yönetiminin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından kopmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı ve 38. dakikada 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen “Sahada Fenerbahçe gol atmasın diye düşünen bir hakem vardı. Böyle bir algı var. Fenerbahçe’nin golü hatalı iptal edildi. Şu anda Riva’da mutluluk rüzgarları var. Fenerbahçe de Galatasaray’da şampiyonluk yarışından koptuğu için… Futbol temizlenmeli. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını dinlesinler. Ondan sonra Türk futbolu temizlensin. Fenerbahce-Beşiktaş maçında orta hakem Fırat Aydınus ceza alıp bu hafta maç almıyor, VAR hakemi görev alıyorsa o maçtaki penaltıda VAR hakemi Fırat Aydınus’u çağırmış izle demiş. Ama Fırat Aydınus olmayan penaltıyı vermiştir” dedi.

Fenerbahçe futbolcularına da tepki gösteren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Koskoca Fenerbahçe’yi ne hale düşürdüler. Trabzonsporlular uçakta horon oynuyor. Fenerbahçe sahada bile bir şey oynayamıyor. Bugünün tek sorumlusu oyunculardır. Ali Koç ne yapabilir? Bu maçta ne yapabilir? 9 kişilik takımı yenemiyorsun, Ali Koç’un elinden ne gelir? Fenerbahçe taraftarı vefalıdır. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Kalede Pancu vardı. Bütün tribünler Fenerbahçe’yi alkışladı. Boşu boşuna oynanan bir maçtı. Caner Erkin ne kadar problemli futbolcu olsa dahi, hakem bunu anlatabilirdi.”