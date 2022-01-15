Rıdvan Dilmen: Takım fişi çekmiş, bu mental enkazdır…

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın gelişini değerlendiren Dilmen, ''Fenerbahçe'de takım artık fişi çekmiş. Yeni teknik direktörün hatırına bazı oyuncuların biraz oynadı'' dedi.

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Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. Puan kayıpları devam eden ve takımın başına İsmail Kartal’ı getiren sarı lacivertliler yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta da gülemedi. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları…

“50 YILDIR DUYDUĞUMUZ BİR CÜMLEDİR”

Antalyaspor, Ersun Yanal döneminde de büyük maçlarda, bu tip oynamaya çalışıyorlardı. Tabi Nuri kardeşimiz, çok önemli büyük Teknik Direktörlerle çalıştı. Sadece Milli takımlarda değil kulüp takımlarında da ve bunlardan aldığı bir sürü dersler var. Bütün antrenörlerden ve oyunculuğundan kalma taktiksel düşünceleri muhakkak var. Önce durdur sonra vur 50 yıldır duyduğumuz bir cümledir. Antalyaspor’un amacı da buydu. Fenerbahçe’nin bu kadar pas yapması ev sahibi ekibin bu taktikle oynamasıydı. Nuri hoca bugün ne istediyse skor dışında oldu.

“YÜZDE 7 İHTİMAL BİLE YOKTU”

Oyunun genelinde Fenerbahçe’nin 3 puan alabilmesi için bir piyango vurdu takıma. Hiç pozisyonu yokken sol kanattan çok alakasız bir yerden faulle bir anda uykudan uyanan Fenerbahçe taraftarı vardı. Fakat o dakikaya kadar Fenerbahçe’nin maçı kazanma ihtimali yüzde 67 değil yüzde 7 ihtimal bile yoktu ve Nando, Serdar karışımı bir golle öne geçti.

“BERKE TOPA HATALI ÇIKTI”

Futbolda Antalyaspor takımına minimum bir puan getireceği görünen bir 99 dakika izledik. Fenerbahçe’nin maçta bu gol de kaçar mı? Dediğimiz bir pozisyonu yoktu. Fenerbahçe’nin yediği golde kaleci Berke topa hatalı çıktı. 1-0 öndeyken topu eline almaya çalışmak yerine yumruklayarak uzaklaştırabilirdi.

“BU MENTAL ENKAZDIR”

İsmail Kartal, Aykut hoca ile de çalıştığı için 4-2-3-1’ci hoca olduğunu biliyorduk. Fakat hoca için şu var; enkaz devraldı diye bir cümle var ya çok doğrudur. Bu mental enkazdır. Fenerbahçeli oyuncular artık bırakmışlar. Bunu Adana Demirspor maçında da gördük bugün de gördük.

”OSAYİ’DEN SAĞ BEK OLMAZ”

İsmail hocanın verebileceği ne olabilir onu konuşmalıyız. Oyuncuların konsantrasyonu, fizik çalışması, özel hayatı vs… bunlar üzerinde yoğunlaşabilir. Ben Fenerbahçe’de her türlü kanat oyuncusunun Osayi ve ya Ferdi’den birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Osayi’den sağ bek olmaz. Nazım belki hazır değildir. Ferdi, Novak yoktur tamam bugün için bunu söyleyebiliriz.

“TAKIM ARTIK FİŞİ ÇEKMİŞ”

Fenerbahçe takımının istatistiklerini açtığımız zaman bugün kadro üzerine fazla konuşmaya gerek kalmaz. Avrupa’daki bazı liglere bakıyorum takımlar mental olarak çok başka. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın sezon sezon maçlarını ve puanlarını koyduğumuz zaman her şey ortaya çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe’de takım artık fişi çekmiş. Yeni teknik direktörün hatırına bazı oyuncuların biraz oynadı gibi oldu ama onun dışında işi iyice bırakmışlar.

“FENERBAHÇE İKİLİMDE KALDI”

Fenerbahçe’nin bu durumu geninde mi yoksa son yıllardaki gen değişikliğinde mi bilinmez. Fenerbahçe ikilemde kaldı. İlk önce Zeki hocayla gideyim dedi olmadı. Sonra geçici olarak İsmail Kartal’ı getirdi ve son olarak şimdiden gelecek yılın planını yapayım ve öyle bir teknik direktör getireyim ki her şey hazır olsun dedi.

“F.BAHÇE’NİN VİZYONU BU OLMAMALI”

Fenerbahçe’nin vizyonu bu kadar olmamalı. Lucescu, Löw, Bilic. Löw, bugün gelirse mutlu olurum önemli bir teknik adamdır ağırlığı vardır. Ama Löw gelirse o mu karar verecek yoksa İsmail Kartal mı karar verecek? Ama Löw’e takılmayın, yarın Sevilla veya başka bir takım isterse Fenerbahçe’ye falan gelmez.